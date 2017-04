740 kilometara užitka u vožnji

Porsche BH d.o.o., uvoznik za automobile Volkswagen koncerna, organizirao je trodnevni ugođaj vožnje pod nazivom Porsche Driving Experience 2017 za kupce i potencijalne kupce Porsche vozila kakav do sada nije zabilježen u BiH.

Naime, od 21.-23.4.2017.godine kupci i potencijalni kupci Porschea su u konvoju na dionici dugoj 740 kilometara probali impresivne Porscheove modele Boxster S, Macan Turbo, Cayman S, Panamera Turbo i 991 Turbo Coupe.

Ruta vožnje vodila je od Sarajeva preko Travnika i Jajca do Banjaluke, zatim od Banjaluke do Tuzle i od Tuzle do Bijeljine.

U Banjaluci, Tuzli i Bijeljini dodatno su održane individualne test vožnje sa ljubiteljima Porschea. Učesnici su uživali u vožnji prelijepim krajolicima ali i u ugodnom druženju, timskom duhu i razmjeni iskustava i oduševljenja sa ljubiteljima marke Porsche širom BiH.