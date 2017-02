AM-RB 001 sa Cosworthovim 6,5-litarskim V12

Aston Martin, Red Bull, Cosworth, Ricardo i Multimatic su se udružili u kreiranju AM-RB 00, koji se bez problema može etiketirati kao automobil iz snova, nešto najpoželjnije ikada napravljeno na četiri točka.

Ova ultimativna mašina ima odnos snage i mase 1:1. Što se snage tiče, Cosworth je zadužen za inženjering i kreiranje 6,5-litarskog, "visokoturažnog“, atmosferskog V12. Naravno, kompanija je tu iskoristila svoju F1 ekspertizu.

Novi dvanaestocilindraš će biti prikačen na sedmostepenu transmisiju, koju je za potrebe AM-RB 001 specijalno razvio Ricardo, uz pomoć Multimatica koji je isporučio MonoCell od ugljeničnih vlakana.

Još jedna poznata kompanija je uzela učešće: Rimac. Hrvatska marka stoji iza fenomenalnog, električnog Concept Onea, a što je i logično, zadužena je za obezbjeđivanje hibridnog, baterijskog sistema male mase.

Lista partnera se tu ne završava, jer je i Bosch važan član tima. Njemački gigant će AM-RB 001 snabdijevati ECU i jedinicom za kontrolu trakcije, kao i ESP-om. Za usporavanje i zaustavljanje, zaduženi su Alcon i Surface Transforms, koji rade na superlakim kočionim čeljustima, uparenim sa diskovima od ugljeničnih vlakana, dok će kompletno LED osvetljenje obezbijediti Wipac.

Još uvijek nije poznata tačna masa ovog Aston Martin/Red Bulla, ali se očekuje da bude oko 1.000 kilograma, s obzirom na to da je glavni dizajner Aston Martina, Marek Rajhman, objelodanio da će automobil raspolagati sa 1.000 ks. To treba da bude dovoljno za sprint iz stanja mirovanja do 322 km/h (200 milja na čas) za desetak sekundi, uz maksimalnu brzinu od preko 400 km/h.

Ekskluzivnost će biti obezbijeđena kroz ograničenu seriju od samo 150 jedinica, uključujući i prototipove, uz 25 trkačkih modela. Serijska verzija će zadržati 95 odsto dizajna koncepta i dobiće odgovarajući naziv. Isporuke za ovaj 3 miliona dolara vrijedan automobil će krenuti 2019. Naravno, svi serijski primjerci su već prodati dok su neki od trkača navodno još uvijek dostupni.

U međuvremenu, Mercedes-AMG će predstaviti Project One sa F1 pogonskom jedinicom u septembru, na Salonu automobila u Frankfurtu, a u godinama koje dolaze, slično bi mogao da uradi i Audi.

