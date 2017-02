Audi RS Q8 koncept u Ženevi?

Prije nešto više od mjesec dana, Audi je na NAIAS-u predstavio Q8 koncept, a čini se da je i RS verzija spremna za svjetsku premijeru. Trebalo bi da se nađe na ženevskom štandu za tri nedjelje, uz restilizovani RS3 Sportback. RS Q8 će zaobići hibridni pogon regularnog modela u korist moćnog 4,0-litarskog biturbo V8, uparenim sa osmostepenom automatskom transmisijom.

Sugeriše se da će ovaj koncept raspolagati snagom identičnom kao i S8 Plus, što znači 605 ks i 700 Nm. Tu je i nezbježni Quattro pogon, a što se performansi tiče, sprint do stotke bi se obavljao u okviru pet sekundi, do bi maksimalna brzina iznosila preko 300 km/h.

Treba očekivati i agresivniji izgled u odnosu na „standardan“ koncept iz Detroita, sa širom maskom hladnjaka, izraženim prednjim spliterom i trapezoidnim farovima sa matričnom LED tehnologijom. Serijska verzija bi mogla da se očekuje 2019. ili početkom 2020.

(NN, vrelegume)