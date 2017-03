Audi i u rimejku popularnog filma iz 1980-ih

Ferijev slobodan dan s Metjuom Broderikom u glavnoj ulozi je jedan od najpopularnijih filmova za mlade iz 1980-tih. Sada je postao podloga za odličnu reklamu.

Jednu od popularnijih scena iz filmskog hita premijerno prikazanog prije više od 20 godina izabrao je "Domino's Pizza" i snimio ju nanovo.

Savršeno odrađen rimejk uključuje brojne detalje iz filma, a izabrana je i ista lokacija.

Najveća razlika je što glavnu ulogu sada igra Stiv Harington, a njegov otac, sada Alen Rak, više ne vozi Audi 5000. Auto je i dalje crven, a nosi i Audijev potpis (A4), ali radi se o nekoliko generacija novijem modelu.

Da stvar bude bolja Alen Rak u originalu glumi Kamerona, koji je u filmu na sto muka kada na nagovor Ferija uzmu očev Ferrari 250 GT California Spyder.

Takav Ferrari je prošle godine na aukciji postigao cijenu veću od 17 miliona američkih dolara.

Na reklamu je reagovao i Audi, i to putem prigodnog tvita.

We'll gladly take our royalties in @dominos pizza. #AudiA4 https://t.co/vDuTVjcV5q