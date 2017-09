Audi uvodi autopilot za vožnju u gužvi

Audi je predstavio svoj autopilot koji je prvi sistem na svijetu koji nudi autopilot SAE nivoa 3, a koji će debitovati na novoj generaciji Audi A8 modela.

Planira se progresivno uvođenje autopilota i da će nivo autonomije sistema biti direktno vezan za pravne okvire na pojedinačnim tržištima.

Sistem koji nosi naziv Audi AI traffic jam pilot nudi mogućnost samostalne vožnje u uslovima gradskih gužvi ili u uslovima sporo krećućeg saobraćaja na autoputu (do 60 km/h). Sistem omogućava da vozač ne mora konstantno pratiti situaciju oko vozila, ali će vozač i dalje morati da bude spreman da preuzme kontrolu ukoliko sistem to zahtjeva.

Audi sprovodi intezivne testove novog sistema, a testiranje vrše i novinari koji taj sistem koriste u Dizeldorfu, koji je jedan od najgušće naseljenih gradova u Njemačkoj.

Audi AI traffic jam pilot uspješno može da autonomno upravlja vozilom kada je u pitanju sporokrećuća kolona (do 60 km/h) na autoputevima ili magistralnim pravcima sa više kolovoznih traka koje imaju fizički razdvojene smjerove kretanja. Sistem može da upravlja vozilom u više različitih situacija – branik-na-branik, usporavanje do zaustavljanja, kretanje iz nepokretnog stanja, ubacivanje drugih vozila u kolonu…

Autopilot SAE nivoa 3 ne zahtjeva da vozač konstantno prati situaciju u saobraćaju (kao kada je u pitanju nivo 2) i svoju pažnju može usmjeriti na nešto drugo. Sistem korišćenjem kamere provjerava i da li je vozač spreman da preuzme vozačku dužnost tako što kontroliše položaj glave i očiju, kako bi sprečio da vozač zaspi. Ukoliko detektuje da su oči zatvorene duže vremena, sistem zahtjeva od vozača da preuzme kontrolu i na to ga upozorava nizom različitih signala – od vizuelnih, preko audio pa sve do kočenja. Ukoliko brzina kretanja kolone pređe 60 km/h, sistem traži od vozača da preuzme kontrolu. Ukoliko vozač ne preuzme kontrolu, sistem će polako usporavati vozilo sve do kompletnog zaustavljanja.

Zbog kompleksnih lokalnih pravnih okvira, Audi će ovaj sistem uvoditi postepeno i u skladu sa lokalnom pravnom praksom.

(Nacionalnaklasa.com)