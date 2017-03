Australijski policajci se pohvalili novim patrolnim vozilom iz AMG ergele

Nakon policijskih snaga Dubaija i Abu Dabija, koji pažnju privlače svojim skupocjenim superautomobilima, i njihove kolege iz Australije sve češće dobijaju medijski prostor zahvaljujući novim atraktivnim patrolnim vozilima.

Ipak, cilj nije samopromocija, već ukazivanje na potrebu za povećanjem bezbjednosti saobraćaja u toj zemlji.

Ovog puta u garažu snaga reda australijske savezne države Viktorija stigao je policijski Mercedes-AMG E43.

Moćnu limuzini ustupio im je njemački proizvođač na godinu dana, a ona će u voznom parku zamijeniti atraktivni Mercedes-AMG GLE63 Coupe, koji je policajcima bio na raspolaganju prethodnih 12 meseci.

Mercedes-AMG E43 zadržao eleganciju standardne E klase, uz adrenalinsku injekciju u vidu 3.0 litarskog bi-turbo V6 motora sa 401 ks i 520 Nm maksimalnog obrtnog momenta, dostupnog od 2.500 o/min.

Automobil ima 4Matic pogon na sva četiri točka, a snaga se prenosi pomoću 9G-Tronic automatskog mjenjača. Od 0 do 100 km/h ovaj model ubrzava za 4,6 s, dok je maksimalna brzina fabrički ograničena na 250 km/h.

Ako ste pomilsili da je osnovna namjena jednog ovakvog vozila da juri za onima koji prekrše zakon na australijskim putevima, prevarli ste se.

S obzirom na to da je automobil "nakrcan" najsavremenijim sistemima aktivne bezbjednosti, uključujući i tehnologiju djelimičnog auto-pilota, on će poslužiti u marketinške svrhe kako bi se učesnicima u saobraćaju ukazalo na to koliko su savremeni modeli sigurniji od vozila od prije 10-ak i više godina.

"Statistika pokazuje da 3 od 4 osobe koje poginu na putevima, nastradaju kao vozači ili putnici u vozilima koja su starija od 10 godina", ukazuju u policiji države Viktorija.

"Zato apelujemo na građane da uvijek kada to mogu zamijene svoj stari automobil novim, jer je on znatno bezbjedniji. To treba posmatrati kao investiciju u sopstvenu bezbjednost i bezbjednost svoje porodice", kažu u policiji ove australijske državi.

(NN, b92)