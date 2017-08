Auto sa "najbržim startom na Balkanu"

MOSTAR - Na pomoćnoj pisti mostarskog aerodroma ovog vikenda snage odmjeravaju najbrži bolidi regije u okviru Oldschool Streetrace oktanskog spektakla. Učešće je danas uzelo 90 takmičara, a o kalibru konkurencije najbolje govori podatak da u klasi 10 sekundi ili manje nastupa više od 10 automobila.

Adrenalin, miris benzina i spaljenih guma, utrke ubrzanja na 402 metra, kao i mnoštvo atrakcija već trinaestu godinu zaredom Auto-moto klub Extreme iz Mostara pripremio je za ljubitelje automobila. Nebojša Blagojević iz Beograda u Mostaru se takmiči 11 put, iako ima 54 godine, strast prema sportu i adrenalinu ne jenjava.

"To je zavisnost od adrenalina i ljubav prema sportu i druženju. Ne znam koliko smo kanjona i krivina prošli da bi došli ovdje, jer Beograd je zaista daleko", kaže Blagojević.

Pred samu utrku održana je testna vožnja nakon koje su se vozači svrstali u klase. Svaki legalni, tehnički ispravan automobil može da učestvuje u takmičenju, pa je tako ovaj sport postao dostupan entuzijastima širom svijeta.

"Za sekundne klase, do 14 sekundi to su cestovna vozila, koja su legalna i registrovana za cestovnu uporabu. Dok ovaj Golf - to je već auto koje vozi PRO klasu, imamo 4 klase, prednja vuča, zadnja vuča, 4x4 pogon i Dizel klasa, tako da imamo dio regularnih auta, a dio auta koji su monstrumi od 600, 700 i više konja", objašnjava Jožef Ambruž, portparol AMK Ekstreme Mostar.

Ova utrka boduje se za Prvenstvo BiH, Hrvatske, Srbije i Prvenstvo centralno-evropske zone. Takmičari koji osvoje drugo i treće mjesto biće novčano nagrađeni, dok će pobjednici u klasama podijeliti novac od uplata. Jedan od favorita glavne današnje utrke je Tomislav Kreševac iz Zagreba, čiji automobil, kako kaže, ima najjači start na Balkanu.

"Vozim Fiat 208 ventila, auto 410 konja sa najbržim startom na Balkanu. Vozim utrke već od 2011. godine, ovaj auto složen je 2012., do sad je svake godine bio među prva tri u regiji što se tiče regionalnih natjecanja", otkriva Kreševac.

Prosječna posjećenost ovakvih događaja bude i preko 10.000 posjetilaca, te preko 100 takmičara što garantuje iznimnu zabavu za sve koji vole ovakvu vrstu auto-moto sporta.(N1)