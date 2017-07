BMW M5 stiže u februaru

Zvanično predstavljanje novog BMW M5 se očekuje sa velikim nestrpljenjem.

Uslikan pored staze Nirburgring u Njemačkoj, novi super sedan izgleda skoro spreman da odbaci kamuflažu i da se pokaže u svom punom sjaju. Karoserija sa velikim branicima, velikim usisnicima za vazduh i druge sitnice su svakako nešto što bi jedan ovakav automobil trebao da ima. Iako i dalje nosi kamuflažu, sada je već jasno šta možemo očekivati od produkcijskog modela. U principu on dosta podsjeća na M550i xDrive, samo sa nešto agresivnijim dizajnom.

I dok će zvanično predstavljanje uslijediti najvjerovatnije za nekoliko nedjelja, prije sajma automobila u Frankfurtu u septembru, proizvodnja neće početi sve do februara 2018. godine. Ova informacija je potekla od jednog od korisnika Bimmer Post foruma koji je već naručio svoj automobil i koji će morati da čeka sce do aprila kako bi isti preuzeo.

Mnoge tehničke specifikacije su već poznate jer je BMW najavio da će to biti prvi M5 koji će imati xDrive sistem koji će omogućiti pogon samo na zadnjim točkovima. Takođe je otkriveno da će ovaj model imati V8 biturbo motor zapremine 4,4 litara i koji će proizvoditi 600 konjskih snaga i 700 Nm obrtnog momenta, sa osmobrzinkom automatskom transmisijom. To će mu omogućiti da od 0 do 100 km/h ubrzava za manje od 3,5 sekundi.

Nećemo morati još puno da čekamo da vidimo novi model, jer je predstavljanje zakazano za avgust. Sljedećeg mjeseca će biti predstavljen i koncept koji će zamijeniti Z4 model.

(Vrelegume.rs)