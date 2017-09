BMW M5 za 2018. debitovao u Frankfurtu

Novi M5 pogonjen je 4.4 litarskim M TwinPower Turbo V8 motorom koji proizvodi tačno 600 konjskih snaga (441 kW), dok je maksimalni obrtni moment 750 Nm.

Pogonska jedinica uparena je sa osmobrzinskim automatskim mjenjačem, a snaga se prenosi na sva 4 točka.

Kada je riječ o performansama, one su impresivne. Od 0 do 100 km/h novi BMW M5 ubrzava za samo 3,4 s, dok mu je za ubrzanje do 200 na sat potrebno 11,1 s.

Automobil se standardno isporučuje sa elektronski ograničenom maksimalnom brzinom od 250 km/h, ali se limit može podići na 305 km/h ako kupac naruči vozilo sa opcionim M Driver paketom.

Najveća novost u BMW-u M5 je xDrive sistem pogona na sva 4 točka. Ovaj sistem uparen je sa aktivnim M diferencijalom i nudi nekoliko mogućnosti vozaču, uključujući i opciju tradicionalnog pogona na zadnje točkove.

Što se tiče karoserije, hauba je izrađena od aluminijuma, a krov od plastike ojačane ugljeničnim vlaknima. Automobil je nešto lakši zahvaljujući ovim, ali i drugim konstruktivnim rješenjima, pa tako masa (uprkos xDrive sistemu pogona na sve točkove) iznosi 1.855 kg, što je značajno manje nego kod prethodnog BMW-a M5.

Automobil se standardno isporučuje sa 19 inčnim poliranim alu felnama, a uz doplatu su dostupni i točkovi promjera 20 inča i M karbon-keramičke kočnice, koje dodatno smanjuju masu automobila za 23 kg.

Novi BMW M5 izložen je na aktuelnom auto-salonu u Frankfurtu, a automobil će u Njemčakoj moći da se naruči već tokom tekućeg mjeseca, po početnoj cijeni od 117.900 evra, dok će se prve isporuke obaviti tek u proljeće 2018.

