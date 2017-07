Ferrari sada nudi garanciju i 15 godina

Oni rijetki srećnici koji su kupci Ferrarija znaju da svaki njihov automobil dolazi sa standardnom garancijom od tri godine i sedam godina programa održavanja.

Obično kupci biraju produženu garanciju za dvije godine, a sada je i nakon ovoga moguće izabrati New Power15 program produžene garancije. Kada se aktivira ovaj program Ferrari je pokriven garancijom punih 15 godina od datuma prve registracije.

Ovom se garancijom pokrivaju sve najbitnije mehaničke komponente, od motora i mjenjača do ogibljenja i upravljanja. Novi program je dostupan i za nove i za polovne automobile, za one koji su trenutno pokriveni garancijom a i za one koji to više nijesu (pod određenim uslovima).

(cgauto.me)