Ferrari tik uz Mercedes

Šef Haasa, Ginter Štajner, smatra da Ferrari ne zaostaje mnogo za Mercedesom nakon prva dva dana predsezonskih treninga.

Dok je Luis Hamilton bio najbrži u ponedeljak, Kimi Raikonen je bio najbolji u utorak, nadmašivši Britanca za 0,023 sekunde, uprkos tome što je vozio na tvrđoj smješi.

Na pitanje da li je Mercedes ponovo u klasi za sebe, Štajner je rekao: „Ne, mislim da je Ferrari takođe veoma dobar. Mislim da Ferrari nije daleko iza Mercedesa ove godine. Veoma je ohrabrujuće ono što pokazuju.“

Ipak, on smatra da su njemački i italijanski tim korak ispred ostalih, mada vjeruje da je u sredini mnogo ravnopravnija situacija.

„Hajde da kažemo da su prva dva daleko naprijed ali je zato ostatak gusto zbijen“, rekao je on. „Naravno, još uvijek nismo vidjeli pravu brzinu automobila. Ipak, uzbuđeni smo, vozačima se sviđa to što su bolidi zahtjevniji i teži za vožnju, tako da je to za njih same veći izazov. Za naše momke je sve novo. Ljudi vole nove stvari, tako da promjena pravila predstavlja odličan potez.“