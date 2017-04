Hyundai i Kia povlače 1,2 miliona vozila zbog mogućeg otkaza motora

Hyundai i Kia povlače oko 1,2 miliona automobila i SUV vozila, jer motori mogu otkazati ili se zagušiti, što može dovesti do saobraćajne nesreće.

Opoziv pokriva najpopularnije modele automobila korejskih proizvođača, uključujući Hyundaijev Santa Fe Sport SUV i automobil srednje klase Sonata proizvedene 2013. i 2014. godine. Među povućenim Kijinim modelima su Optima iz srednje klase proizvedene u periodu od 2011. do 2014. godine, zatim SUV model Sportage iz perioda od 2011. do 2013. i još jedan SUV Sorento iz perioda od 2012. do 2014. godine.

Iz kompanija kažu da krhotine oslobođene tokom proizvodnje mogu ograničiti protok ulja do ležišta klipnjače. To može povećati temperaturu i uzrokovati habanje i otkazivanje klipnjače.

Hyundai i Kia će obavijestiti klijente kada mogu doći na ispitivanje motora. Ukoliko bude potrebe motor će biti popravljen bez ikakve naknade. Povlačenje je zakazano za 19. maj ove godine.