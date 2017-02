"Jajoliki" Ferrari na aukciji

Ferrari koji nije kao niti jedan drugi, neobični "166 MM/212 Export Uovo" biće ponuđen na aukciji u Montereju 18. i 19. avgusta.

Početna cijena je prava "sitnica" - 5,5 miliona dolara.

Automobil, čije ime dovoljno govori o njemu (Uovo na italijanskom znači jaje), posebno je naručio italijanski trkač Đanino Marcoto. Ne baš zadovoljan ponudom Ferrarija u to vrijeme Marcoto je odlučio da kontaktira ljude u kompaniji da kreiraju automobil njegovih snova od duraluminijuma (tip aluminijuma).

Dogovoreni izgled automobila bio je postavljen na šasiju Ferrarija 166 M, a pokretao ga je V12 6,2 litarski motor pozajmljen od modela 212 Export.

Krajnji rezultat nije baš bio "lijep" na prvi pogled, ali to Marcota nije zaustavilo da se sa ovim automobilo takmiči na famoznoj trci "Mille Miglia" 1951. godine.

Na njegovu žalost morao je da se povuče iz trke zbog brojnih mehaničkih problema, ali se na stazu vratio nekoliko mjeseci kasnije i ostvario pobjedu na čuvenom Kupu Toskane.

Sadašnji vlasnik posjeduje automobil od 1986. godine, i sada je odlučio da se raziđe sa svojim "čudnim" ljubimce.

Uovo u javnosti nije viđen posljednjih 20 godina, sa jednim izuzetkom kada je eksponiran u Ferrarijevom muzeju. Za one koji žele da vide ovaj "jajoliki" automobil, ako su u mogućnosti to mogu uraditi u Parizu gdje će Uovo biti izložen do nedjelje.T