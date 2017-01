Kofer Tuzlaka vozilo budućnosti (FOTO)

MOSTAR - Pronalazak parkinga i probijanje autom kroz gradsku gužvu neće biti problem nigdje u svijetu ako bude prepoznat kvalitet inovacije Elvisa Cere, Tuzlaka koji živi i radi u Mostaru.

Ovaj mašinski inženjer izradio je projekt inovacije praktičnog, ali jedinstvenog tricikla jednosjeda na elektromotorni, odnosno kombinovani pogon, koji je nazvao City.

"Dvije godine aktivnog rada su donijele rješenje jednog od najvećih problema saobraćajne svakodnevice", kaže Cero.

Prema njegovim riječima, radi se o inovativnom prevoznom sredstvu, triciklu poluzatvorene konstrukcije na elektropedalni pogon, koji se može u svakom trenutku sklopiti na dimenzije kofera i veoma lagano kontrolisati.

"Sklapanjem se dobija kofer koji se može prevoziti u drugim prevoznim sredstvima, kao što su auto, autobus, tramvaj. Velika prednost je to što u sklopljenom stanju pogonska guma ostaje aktivna i pokreće se preko kontrolne ručke, tako da vas kofer 'prati' gdje god vi idete", dodaje Elvis.

Prema njegovim riječima, može da se kreće po autoputevima i biciklističkim stazama bez obzira na vremenske uslove.

"Osnovna namjena Cityja je olakšati korisnicima prevoz s jednog na drugo mjesto uz minimalan utrošak vremena i novca", objašnjava inovator.

Ističe da su osnovne karakteristke projekta City kombinovan elektropedalni pogon koji znatno produžava vrijeme vožnje.

Pedale se nalaze u horizontalnom položaju, a uz pomoć mehanizma u zadnjem dijelu konstrukcije kontroliše se kretanje naprijed nazad. S prednje i zadnje strane se nalazi zaštitni panel i vjetrobransko staklo, koji štite korisnika od loših vremenskih uslova. Postoji i mogućnost zatvaranja i bočnih strana određenim fleksibilnim materijalima.

City posjeduje dva izvora regenerativnog punjenja baterije, regenerativno kočenje i fotonaponske ćelije, ne proizvodi buku i ne zagađuje okolinu, a puni se jednostavno.

"Vozačka dozvola vam nije potrebna, a troškove poreza možete slobodno zaboraviti ukoliko se odlučite na maksimalnu brzinu od 25 kilometara na čas", kaže Cero.

Prema njegovim riječima, vozilo je prilagođeno osobama visine do 180 centimetara i težine do 150 kilogrmama, ali može razviti maksimalnu brzinu do 55 kilometara čas.

Ključne stvari su praktičnost i jednostavnost, znatna ušteda vremena, novca i prostora. Izrada prototipa Cityja je već u toku, a prvi model izradiće firma u kojoj Cero radi kao mašinski inženjer.

Ističe da trenutno na tržištu ne postoji prevozno sredstvo poluzatvorene ili zatvorene konstrukcije na elektromotorni pogon koje se može zapreminski umanjiti 10 puta, ne narušavajući funkcionalnost konstrukcije i upravljačkog mehanizma.