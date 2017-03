Lamborghini promovisao Huracan Performante (FOTO, VIDEO)

Lamborghini je i zvanično promovisao novu, Performante verziju Huracana, pri čemu je još ranije saopšteno da je ovaj automobil postavio novi rekord za produkcijska vozila na njemačkoj stazi Nirburgring.

Podsjećanja radi, Huracan Performante je Nirburgring prešao za 6 minuta i 52.01 sekunde, a za njegovim volanom je bio Lamborghinijev test vozač Marco Mapelli.

Huracan Performante između ostalog odlikuju napredni, aktivni aerodinamički sistem "Aerodinamica Lamborghini Attiva" (ALA), za 40 kg manja težina u odnosu na regularni Huracan, lakši izduvni sistem, brojni elementi od ugljeničnih vlakana u unutrašnjosti, kao i pojačani 5,2 litarski atmosferski V10 motor.

To u praksi znači 630KS i 600 Nm, kao i samo 2,9 sekunde do 100 km/h, do 200 km/h za 8,9 sekundi i maksimalnih 325 km/h. Motor je u paru sa sedmostepenim mjenjačem sa dvostrukim kvačilom, dok je pogon na zadnje točkove.

Lamborghini će Huracan Performante kupcima ponuditi od ljeta, i to po cijeni koja će u Evropi iznositi 195.040 evra (bez poreza).

