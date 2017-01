Manor zadnji put ušao u boks

Tim Manora nije uspio da pronađe kupce i zvanično je ugašen 27. januara.

Nova uprava Formule 1 im je produžila rok do kraja mjeseca, ali ni to nije bilo dovoljno. Iako je bilo nekih ohrabrujućih vijesti da bi mogao da se pojavi kupac, to se na kraju nije dogodilo.

Na kraju, ispostavilo se da je timu bila "presudna" trka u Brazilu u kojoj je Zauber osvojio bodove i oduzeo im deseto mjesto u kategoriji konstruktora, a samim tim i tri miliona funti.

Automatski, F1 karavan će imati dva vozača manje sljedeće sezone, što je zaista velika šteta.