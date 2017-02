Margot Robi postala Nissanova prva ambasadorica električnih vozila

Glumica Margot Robi predstavila se na svjetski poznatoj stazi na kojoj se održava Velika nagrada Monaka kao Nissanova nova ambasadorica električnih vozila ponoćnom trkom u Nissanovu radikalnom sportskom automobilu BladeGlider na potpuno električni pogon.

Prototip Nissana BladeGlider, koji postiže najveću brzinu od 190 km/h, a od 0 do 100 km/h ubrzava za manje od pet sekundi, predstavlja novu viziju dizajna električnih sportskih automobila budućnosti.

Prototip je dio strategije Inteligentne mobilnosti, Nissanove vizije načina na koji bi se automobili trebali voziti, što bi ih trebalo pokretati i kako bi ih trebalo integrirati u društvo. Pritom prikazuje svu zabavu i uzbuđenje vozila na električni pogon.

Margot Robi je radikalni trosjed isprobala na zatvorenoj uličnoj stazi Monaka prije trke s drugim BladeGliderom. Dva su se sportska automobila snage 272 KS utrkivala niz legendarni tunel i odmjerila snage na Massenetu prije dolaska na cilj na glamuroznom trgu Casino.

Zvijezda filmova Odred otpisanih i Vuk s Wall Streeta u kratkome filmu pokazuje i sposobnosti Nissana BladeGlider za kontrolisana proklizavanja na jednom od najpoznatijih zavoja u automobilističkom sportu – legendarnom Fairmontu.

Margot Robi je izjavila: „Ovo su uzbudljiva vremena za električna vozila. Sve više vozača odabire električni pogon i okreću se održivoj budućnosti, a Nissan BladeGlider nagovještava budućnost pametnijih automobila vrhunskih performansi.”

Kao proizvođač najprodavanijeg električnog automobila na svijetu, modela LEAF, Nissan revolucionarizuje način na koji se energija stvara i upotrebljava pomoću proizvoda kao što su pametne kućanske jedinice xStorage i tehnologija koja omogućava protok energije od vozila prema mreži, koje skladište energiju koju stvaraju baterije električnih vozila.

Gareth Dunsmore, Direktor odjela Električnih vozila, Nissan Europe: „Električna revolucija već je započela. Kao svjetski predvodnik u proizvodnji električnih vozila te zahvaljujući masovnoj proizvodnji koja je iza ugla, važnije je nego ikad da prikažemo sve prednosti električnih automobila: od energetske efikasnosti do održivosti, od vrhunskih voznih osobina do performansi. Uz Margot na našoj strani biće nam lakše doprijeti do većeg kruga ljudi kako bismo im prenijeli informacije o privatnim i društvenim prednostima električnih vozila.”

Dunsmore dodaje: „Nissanov pokret Electrify the World prepoznaje važnost saradnje svih nas kako bismo ostvarili pozitivne promjene u našim zajednicama. Želimo nadahnuti ljude da poduzmu značajne korake prema čišćim, sigurnijim gradovima.”

Nissan BladeGlider će biti izložen na 87. Međunarodnom salonu automobila u Ženevi koji se održava od 7. do 19. marta 2017. Razvijen na temelju konceptnog automobila premijerno predstavljenog 2013., ovaj potpuno električni sportski automobil nagovještaj je nadolazećih tehnologija koje će spojiti inteligentnu mobilnost sa ekološkim efektom i voznim osobinama sportskih automobila.

Monte Carlo je bio savršeno okruženje za predstavljanje uzbudljive nove saradnje između Nissana i Margot Robi. Monaco ima bogatu tradiciju uličnog utrkivanja i ambicioznu održivu strategiju smanjenja karbonskih emisija za 50 posto do 2030.