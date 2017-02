Mercedes, Audi i Lexus plaćaju milione dolara za Super Bowl

Za ljubitelje sporta u Americi (a i šire) noćas je veliki praznik. Uz milione gledalaca i najveći automobilski brendovi spremno dočekuju Super Bowl 2017.

Svakako jedan od najgledanijih događaja na planeti osim sigurne milionske gledanosti, donosi puno toga i po pitanju prestiža. Objaviti reklamni spot na Super Bowl je više od igre. Ove godine to košta za spot od 30 sekundi oko 5 miliona dolara neto. Plus još troškovi produkcije reklame, plus još oko 25 % za reklamiranje reklama.

Osim cijene emitovanja spota, posebno je zanimljiva gotovo filozofska razlika u poruci koju su poslala dva njemačka rivala Mercedes i Audi.

Mercedes sa ocvalim grubijanima nasuprot Audijeve prelepe poruke mladima, budućnosti, i posebno ćerkama: "napredak je za svakoga".

Bar po načinu shvatanja dolazećeg vremena, kristalno je jasno kome pripada automobilska budućnost i ko je sa svojim idejama i tehnologijom u decenijskoj prednosti, piše Vrele gume.rs.