Mercedes povlači 12.000 vozila

Trolitarski V6 agregati na modelima GLE43 AMG i GLE43 AMG Coupe se mogu iznenada ugasiti tokom kočenja.

Mercedes-Benz je iz tog razloga objavio da povlači određen broj ovih modela generacije 2016/1017 kojima je potrebno softversko ažuriranje. Sudeći po kompaniji, vozila koja će biti povučena imaju agregate čiji softver ne odgovara trenutnim specifikacijama.

U zavisnosti od situacije na putu, softver koji se nalazi na tim agregatima može da izazove njihovo gašenje, na primjer, baš pre nego što se vozilo zaustavi. Moguće je da i veliki napor motora u kombinaciji sa nedovoljnim ubrzanjem može dovesti do toga da se motor ugasi i da se pokrene u ECO modu.

Mercedes objašnjava da taj problem nastaje zbog konstantnog prelaženja u niže brzine tokom kočenja, i da tada brzina rada motora može da padne ispod minimuma. Međutim, izgleda da kompanija već ima spremno rješenje za taj problem.

Ljudi iz kompanije Mercedes navode da taj problem može dovesti do potrebe da se motor ručno restartuje, a ako se vozač nalazi u saobraćajnoj gužvi, to oduzima dosta vremena i može dovesti do povećanja rizika i saobraćajnih nesreća, što je upravo razlog zbog kojeg se povlače određeni modeli.

Tih 12.322 vozila će dobiti softversko ažuriranje ne samo na motoru, već i na transmisiji, potpuno besplatno, naravno.

(vrelegume.rs)