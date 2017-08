Na "dizel samitu" dogovorene promjene na pet miliona automobila

Predstavnici politike i njemačke automobilske industrije postigli su u srijedu na tzv. 'dizel samitu' u Berlinu sporazum o mjerama smanjenja štetnih izduvnih gasova kod automobila s motorima na dizel pogon koje prije svega uključuju promjene na softveru oko pet miliona automobila a ova odluka je naišla na žestoke kritike javnosti.

"Automobilska industrija se obavezala na promjenu softvera na 5,3 miliona automobila i to na vlastiti trošak", rekao je poslije sastanka ministar saobraćaja Njemačke Aleksander Dobrint.

U isto vrijeme predstavnici savezne vlade, gradova i opština s jedne te Udruženja njemačke automobilske industrije (VDA) s druge strane su se obavezali da će uplatiti po 250 miliona evra u fond koji će gradovima koji su najopterećeniji emisijama štetnih gasova omogućiti razvoj "alternativnih saobraćajnih sistema" i poboljšanja javnog prevoza čime bi se vozači privoljeli na odlazak na posao javnim prevoznim sredstvima.

Njemački ministar saobraćaja je istovremeno žesto kritikovao strane proizvođače automobila na dizel pogon koji se nisu odazvali samitu na kojem su učestvovali samo njemački proizvođači Volkswagen, Daimler, BMW te Opel i Ford koji su u vlasništvu američkih kompanija ali koji se proizvode u Njemačkoj.

Udruženje njemačke automobilske industrije (VDA) je saopštilo da će nakon poboljšanja softvera u pogođenim automobilima emisije štetnih gasova, zbog kojih automobilima na dizel pogon u Njemačkoj prijeti zabrana, biti smanjena do te mjere da "zabrane neće biti potrebne".

Ove mjere se odnose na najmodernije automobile na dizel pogon koji su u Njemačkoj označeni plaketama 5 i 6. Za starije dizel automobile s plaketama 4 i niže još nije pronađeno rješenje.

BMW je svojim mušterijama koji voze automobile s ekološkom plaketom 4 i niže ponudio "ekološku premiju" u visini od 2.000 evra.

Prema informacijama Saveznog kabineta za motorna vozila u Njemačkoj je gotovo svaki treći automobil na dizel pogon. To znači da je od 45,8 miliona registrovanih ličnih automobila 15,1 miliona s dizelskim motorom.

Njemački automobilski klub ADAC kritikovao je odluku s dizel samita kao odluku "koja ide u pravom smjeru" ali je nedostatna. ADAC traži i promjene na samom motoru u obliku dodatnih filtera kojima bi se emisije štetnih gasova smanjile i za do 90 odsto a ne samo 20 do 30 odsto kao što je to slušaj kod promjene softvera.

Njemački mediji i ekološka udruženja žestoko su kritikovali odluku od srijede, ocijenivši da je "politika pokleknula pred automobilskom industrijom“.

Kriza koja je pogodila njemačku autoindustriju postala je nova tema izborne kampanje, a zvanični Berlin ovim samitom je želio da pomogne u obnovi povjerenja u njemački automobilski sektor uoči parlamentarnih izbora u septembru. Konzervativci Angele Merkel našli su se ovih dana na udaru kritike zbog preuskih veza s moćnom njemačkom autoindustrijom, ali takve veze gaje već decenijama sve političke elite u Njemačkoj.