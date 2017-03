Nevjerovatna vožnja: Spustio se Subaruom niz bob stazu

Još jedan automobil iskušao se u olimpijskoj disciplini. Nakon Land Roverovog spusta na redu je još ekstremniji podvig, Subaru kreće u osvajanje bob staze

Subaru je na iskušenje stavio svoje najjače oružje. Naravno, Subaru Impreza WRX STI u kombinaciji sa eksericama je nezaustavljiva. Pogotovo ako je za upravljačem Mark Higins, trostruki prvak Velike Britanije u reliju, rekorder Isle of the Man, ali i kaskader koji je odradio većinu auto vratolomija u serijalu o Džejmsu Bondu.

Jedina prava preinaka na automobilu, osim uskih Pirelijevih ekserica, je ugradnja zaštitnog kaveza. Šale nema, ipak je to bob staza, i to ona u švajcarskom Sent Moricu. Impresivan spust zabilježile su kamere, a u kakvom stanju je automobil stigao do cilja pogledajte u nastavku.

(index.hr)