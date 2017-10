Nova Audijeva "osmica" startuje od 90.000 evra

Audi je objavio u Njemačkoj cjenovnik za novi A8, koji će u toj zemlji moću da se naruči od 5. oktobra.

Na početku prodaje na raspolaganju su dva motora, benzinski 3.0 TFSI i dizel 3.0 TDI.

Benzinac dolazi u V6 konfiguraciji i proizvodi 340 ks (250 kW) i 500 Nm. Audi A8 pogonjen ovim motorom od 0 do 100 km/h stiže za 5,6 s, a u varijanti sa produženim međuosovinskim rastojanjem, za 5,7 s.

Oni koji se odluče za dizelaša, mogu takođe da računaju na V6 agregat koji isporučuje 286 ks (210 kW) i 600 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Audi A8 3.0 TDI iz mesta do stotke ubrzava za 5,9 s.

Oba motora rade u kombinaciji sa alternatorom-starterom pokretanim remenom (BAS), koji predstavlja osnovu 48 voltnog električnog sistema. Ova "mild hybrid" tehnologija omogućava automobilu krstarenje sa ugašenim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem.

To takođe uključuje proširenu start/stop funkciju i funkciju rekuperacije energije do 12 kW. U Audiju kažu da je kombinovani efekat ovih mjera dodatno smanjenje potrošnje goriva motora - za do 0,7 litara na 100 kilometara u realnim uslovima vožnje.

Nešto kasnije u ponudi će biti dva osmocilindarsk motora, 4.0 TDI sa 320 kW (435 KS) i 4.0 TFSI sa 338 kW (460 KS).

Novi Audi A8 košta u Njemčkoj od 90.600 evra, dok je za verziju sa produženim međuosovinskim rastojanjem potrebno izbrojati najmanje 94.100 evra.

