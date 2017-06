Novi Arteon dobija još jednu karoseriju i šestocilidarski motor

Najveća Volkswagenova limuzina Arteon koja u ponudi mijenja i Phaetona i CC ovog ljeta kreće u prodaju, a čelnici VW-a istovremeno odlučuju o mogućnosti dodavanja karavanskog oblika, odnosno Shooting Brakea, a na stolu je i opcija ugradnje šestocilindarskog motora.

Prema riječima Dr. Elmara-Marijusa Liharza, šefa za srednje i velike modele, Arteon Shooting Brake je u planu, ali odluka još nije konačna. Što se motora tiče, Liharz kaže: "Ako napravimo šestocilindarski motor, a razgovaramo o njemu za Arteon i napravili smo jedan za prototip, taj ćemo motor moći koristiti i u Atlasu."

U ovom trenutku niti jedan model u čitavoj VW Grupi u Evropi baziran na platformi MQB nema motor sa šest cilindara u ponudi. Ako VW odluči takav motor ugraditi u Arteon on bi bio prvi. To bi bio dodatni korak u pokušaju Volkswagena da se pozicionira bliže premium proizvođačima . Arteon je zamišljen kao konkurent Audiju A5 Spoortback i BMW-u Serije 4 Gran Coupe, a za to mu treba i takav motor. Što se karavana tiče, ako mu VW da zeleno svjetlo na tržište bi mogao stići za godinu dana.

(Autozona.hr)