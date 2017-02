Novi Buick Regal za Kinu

Opel će početkom marta na sajmu automobila u Ženevi široj javnosti i zvanično predstaviti novu Insigniju (uključujući i karavan izdanje), dok će mjesec dana kasnije na sajmu u Šangaju ovaj automobil moći da vide i Kinezi. Ali pod drugim imenom...

Ovaj automobil će se naime u Kini prodavati kao Buick Regal, i to od od druge polovine godine.

Kinezima će se nuditi tri verzije, a to su 1.5L turbo sa 163KS, 2.0L turbo sa 254KS i hibridna verzija koja će kombinovati 1.8L benzinac sa 123KS i elektromotor (za sada nije poznata njegova snaga).

Regal je dugačak 4902 mm, širok 1863 mm, visok 1456 mm i ima međuosovinsko rastojanje od 2829 mm.

Što se cijena tiče, one će se kretati do 150.000 do 250.000 juana (od 20.660 do 34.440 evra).