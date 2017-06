Novi automobili će imati alarm za upozorenje o djetetu na zadnjem sjedištu

Od 1990. godine više od 800 djece je smrtno stradalo u pregrijanim automobilima nakon što su ih roditelji slučajno ostavili u parkiranom vozilu.

Prema istraživanju NHTSA-e, samo je u raperiodu od 1998. do 2012. godine od toplotnog udara u automobilima umrlo 527 djece, a njih više od 51% vozači su nenamjerno ostavili u automobilu.

U Americi su tome odlučili stati na kraj, pa sve veći broj članova kongresa gura inicijativu da oprema koja bi vozača upozoravala na to da je na zadnjem sjedištu dijete postane serijska na novim automobilima. Tzv. HOT CARS (Helping Overcome Trauma for Children Alone in Rear Seats) prijedlog zakona prisilio bi proizvođače automobila da ugrade u sve nove automobile sistem koji bi vozača upozoravao na to da je na zadnjem sjedalu ostao putnik nakon što je motor automobila ugašen.

I prije donošenja zakona reagovao je General Motors koji u svoje pojedine modele ugrađuje "Rear Seat Reminde"', a od ove godine ga nudi na preko 20 modela. Sličan sistem nudi i sve veći broj proizvođača opreme za bebe. Ako se zakon usvoji, sistem upozoravanja će biti uniformisan i obavezan za apsolutno sve automobile.

Dženet Fenel, jedna od osnivačica projekta KidsAndCars.org izjavila je: "To nije stvar politike i ne bavi se time ko je u pravu ili nije. To je stvar bezbjednosti".

(Index.hr)