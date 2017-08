Novi rekord Tesle: Preko 1.000 km bez dopune baterija

Nakon što su dvojica Belgijanaca u junu prešli 900 km Modelom S bez dopune baterija, italijanski tim sada je poboljšao ovaj razultata na čak 1.078 km.

Poslije junskog rekorda u disciplini “autonomija vožnje serijskih električnih modela” (901, 2 km), prvi čovjek Tesle, Ilon Mask, oglasio se na Twitteru sa opaskom da je Model S 100D, uz korišćenje odgovarajućih guma, u stanju da pređe i svih 1.000 km, prije nego što mu se isprazne baterije:

Nepuna dva mjeseca kasnije, njegova najava potvrđena je u praksi. Tim sastavljen od članova Udruženja vlasnika Tesla automobila iz Italije uspio je da Modelom S 100D pređe 1.078 km, bez dopune baterija, što je Mask propratio novim Tweetom:

Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge! Congratulations Tesla Owners Italia!! https://t.co/r8fFZIFEP2

Oni su tom prilikom koristili pneumatike sa niskim otpotom kotrljanja, a vožnja je trajala 29 sati, pri čemu je prosečna brzina iznosila 40 km/h.

Da bi oborili rekord, osim kretanja malim brzinama, Italijani su tokom vožnje isključili klima uređaj, a veći dio puta prešli su sa uključenim autopilotom.

Inače, prema zvaničnim podacima koje je svojevremeno objavila američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA), autonomija Modela S 100D u kombinovanom režimu vožnje iznosi oko 540 km.

