Novi rekord Tesle: Preko 1.000 km bez dopune baterija

Nakon što su dvojica Belgijanaca u junu prešli 900 km Modelom S bez dopune baterija, italijanski tim sada je poboljšao ovaj razultata na čak 1.078 km.

Poslije junskog rekorda u disciplini “autonomija vožnje serijskih električnih modela” (901, 2 km), prvi čovjek Tesle, Ilon Mask, oglasio se na Twitteru sa opaskom da je Model S 100D, uz korišćenje odgovarajućih guma, u stanju da pređe i svih 1.000 km, prije nego što mu se isprazne baterije:

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4