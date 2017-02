Opel Ampera-e -zvanično 520 kilometara autonomije (VIDEO)

Ekipa iz Riselshajma kaže da njihov elektro model može da se pohvali "revolucionarnom, oficijelnom, NEDC sertifikovanom autonomijom od 520 kilometara".

To omogućva litijum-jonska baterija od 60 kWh, koja nudi 150 kilometara vožnje za svakih 30 minuta punjenja preko 50 kW DC javnog punjača. Baterijski sistem pokriva garancija od osam godina, odnosno 160.000 pređenih kilometara.

Ampera-e je takođe prošla i WLTP testove voznog ciklusa za laka komercijalna vozila, gdje je zaključena autonomija od 380 kilometara.

Pored izdašnog radijusa, nova Ampera-e je i te kako živahan automobil. Njen elektromotor proizvodi 204 ks (150 kW) i 360 Nm, što obezbjeđuje sasvim solidno ubrzanje do 100 km/h za 7,3 sekunde, dok do 50 km/h doazi za 3,2 sekunde. Odlična su i međuubrzanja, jer ono što je najvažnije, a to je ubrzanje od 80 do 120 km/h, Ampera-e obavlja za 4,5 sekundi. Maksimalna brzina je elektronski ograničena na 150 km/h da ne bi došlo do rapidnog trošenja baterije.

Mada nosi Opelovu oznaku, Ampera-e je zapravo Chevrolet Bolt, a sklapa se u istom proizvodnom pogonu GM-a u Mičigenu, baš kao i Chevroletov model.

(Vrele gume)