Pininfarina H600 ima autonomiju od 1000 kilometara

Najsnažnija Pininfarina ima autonomiju da samo s jednim punjenjem može je prijeći do 1000 kilometara, iako će razvijati više od 800 KS, a to znači sprint do stotke za 2,9 sekundi, te najveću brzinu od 248 km/h.

Od Pininfarine nismo ni očekivali ništa manje nego prekrasan automobil, limuzinu elegantnih linija, koja najavljuje dizajnerski jezik budućnosti.

Indijska Mahindra je kupnjom Pininfarine spasila od propasti legendarnu dizajnersku kuću, a u Ženevi su Italijani pokazali da je neko s pravom uložio novac u njih.

Pininfarina H600 koncept zadivio je već na predstavljanju. Trebanapomenuti da je sličnih dimenzija kao BMW serije 7 te Mercedes S-klase, ali s produženim međuosnim razmakom.

H600 dizajniran je za Hybrid Kinetic grupaciju iz Hong Konga, koja najavljuje da će njihov automobil pokretati nekoliko različitih elektromotora s mikro-turbinama.

(autoportal.hr.)