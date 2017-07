Predstavljen Hyndai i30 N

Model i30N je prvi Hyundaijev automobil koji nosi N značku, oznaku novoosnovanog sportskog odjeljenja ove kompanije.

Model i30 N ulazi u vode velikih ajkula poput Honde Civic Type R, Golfa GTI, Peugeota 308 GTi i drugih...

Postoje dvije verzije modela i30 N. Uvodna varijanta ima dvolitarski četvorocilindarski motor sa turbo punjačem koji razvija 247 konjskih snaga i do 100 km/h stiže za 6,4 sekunde. Snažnija verzija dolazi sa tzv. Performance Pack dodatkom čime se stiže do 271 konjske snage, što sprint do "stotke" ne čini drastično bržim - do magične cifre stiže se za 6,2 sekunde.

Hyundai tvrdi da je tokom razvoja modela prevezeno više od 10.000 km na Nirburgringu. Bilo kako bilo, korejski sportista prenos snage na točkove vrši putem šestostepenog manuelnog mjenjača, a vozaču je na raspolaganju i pet različitih modova vožnje.

Cijena automobila još uvijek nije objavljena, s tim da se po automobilskim kuloarima "šuška" da će Hyundai i30 N biti jeftiniji od glavnog konkurenta, Golfa GTI.

Maksimalna brzina korejskog sportskog hečbeka je 250 km/h.

