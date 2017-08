Predstavljen novi Porsche Cayenne

Kompanija Porsche je zvanično predstavila novu generaciju svog modela Cayenne, prije javnog prikazivanja zakazanog za sajam automobila u Frankfurtu.

Iako na prvi pogled izgleda veoma prepoznatljivo, ovaj restilizovani krosover ima nov izgled prednjeg dijela sa većim usisnicima za vazduh kao i novim LED farovima. Poznati dizajn se nastavlja i ka zadnjem dijelu, ali iz Porschea kažu da je krov sada nešto niži, zbog čega sada ima atletski izgled. U još neke od vidljivih promjena ubrajaju se nove aluminijumske felne i zadnja svjetla koja su izgleda preuzeta od Panamera modela.

Nešto veće promjene ovaj model je doživio u kabini, odnosno, enterijeru. Centralna konzola se sastoji od digitalnih i analognih kontrola, a uočljiv je i ekran na dodir veličine 12,3 inča na kome se nalazi infotejment sistem sa internet konekcijom. Instrument tabla se sastoji od analognih i digitalnih pokazivača.

Što se agregata tiče biće dostupno više opcija. Jedna od njih je trolitarski V6 koji proizvodi 340 konjskih snaga i obrtni momenat od 450 Nm. On je povezan sa osmostepenim automatskim mjenjačem i ima aktivni pogon na sva četiri točka, što mu omogućava da od 0 do 100 km/h ubrzava za 5,9 sekundi. U ponudi će se naći i twin-turbo agregat zapremine 2,9 litara koji daje 440 konjskih snaga i 550 Nm obrtnog momenta. Model sa tim motom će od 0 do 100 km/h ubrzavati za 4,9 sekunde dok će maksimalna brzina biti 265 km/h. Novi Porsche Cayenne će biti i lakši od svog prethodnika zahvaljujući velikom broju komponenti izrađenih od aluminijuma. Težina novog modela sada iznosi 1,985 kg.

Što se tehnologije tiče, kupcima će biti dostupne brojne opcije kao što su: sistem za održavanje vozila u traci, sistem za noćnu vožnju i drugi.

Porsche Cayenne se u Njemačkoj prodaje po cijeni od 74.828 evra.

(Vrelegume.rs)