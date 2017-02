Prvi leteći automobil u prodaji

AMSTERDAM - Holandski proizvođač automobila "Pal-Ve" napravio je leteći automobil dostupan za komercijalnu prodaju.

Kompanija je proizvela "liberti sport" i "liberti pionir", par automobila dvosjeda sa tri točka koji mogu da lete brzinom do 180 kilometara na čas.

"Sport" je jeftiniji i početna cijena osnovnog modela je oko 400.000 dolara. "Pionir" košta 600.000 dolara.

Dodatni novac omogućava kupcu časove obuke, grijanje i displej sa elektronskim uređajem za letenje.

Potencijalni kupci ne mogu odmah dati novac već nepovratni depozit od 25.000 dolara za "Pionir" ili 10.000 dolara za "Sport".

Obje verzije "Libertija" imaju rotore na sklapanje i par motora, od kojih se jedan koristi za vožnju a drugi za letenje.

Na zemlji, "liberti" može da razvije brzinu do 160 kilometara na čas i ubrzava od 0 do 100 kilometara na čas za devet sekundi. Može da pređe do 50 kilometara uz potrošnju goriva od 9,1 litar na stotinu kilometara.

"Pal-Ve" navodi da je potrebno deset minuta za prelaz sa vozačkog na letački mod i u vazduhu se sa punim rezervoarom može preći 500 kilometara.