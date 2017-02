Škoda Citigo za 2017.

Škoda je za salon automobila u Ženevi pripremila restilizovani Citigo, koji je sada još atraktivniji i praktičniji.

Česi tj. njihove gazde iz Njemačke, odlučili su da Citigo treba da prođe tretman uljepšavanja i da je postojeći dizajn postao prevaziđen. Ono što nije postalo prevaziđeno jeste poslovična upotrebljivost Škodinih vozila i kvalitet izrade koji je sve bliži „tata“ Volkswagenu.

Sestra VW Up-a ostaje jedan od najupotrebljivijih automobila u svom segmentu uz fenomenalan odnos cijene i kvaliteta.

Dizajn

Citigo je porastao za 34 milimetra pa sada ukupna dužina iznosi 3.597 milimetara, a širina 1645 milimetara. Sa međuosovinskim razmakom od nešto više 2,4 metra, omalena Škoda dovoljno je mala za urbanu eksploataciju, a opet dovoljno prostrana za četvoro putnika.

Korisna zapremina prtljažnika iznosi 251 litar, što se preklapanjem zadnjih sjedišta pretvara u 951 litar, čime Citigo spada u sam vrh svoje klase.

Prednji dio automobila u potpunosti je restilizovan novim izgledom branika, rešetke i maglenki, a stigli su i aluminijumski naplaci od 15 cola za Style paket opreme. U zavisnosti od želje kupca, krov i retrovizori mogu biti u drugačijoj boji od ostatka karoserije (beloj ili crnoj), a kada smo već kod kolora, paleti boja Škodinog mališana dodata je i Kiwi zelena.

Prednja svjetla imaju LED tehnologiju, a maglenke dolaze i sa dodatnom funkcijom pomijeranja snopa svjetlosti prilikom skretanja pri brzinama do 40 km/h.

Citigo dolazi u četiri paketa opreme: Easy, Active, Ambition i Style.

Praktičnost iznad svega

U unutrašnjosti promjena nije bilo mnogo, ali su one svakako doprinijele upotrebnoj vrijednosti ovog modela.

Uz redizajniranu instrumentalnu tablu, u višim paketima opreme omogućena je i dvobojna unutrašnjost i multifunkcionalni kožni volan. Na raspolaganju putnicima nalaze se i USB utičnica, priključak za SD karticu (koji nemaju ni neki mnogo skuplji i prestižniji modeli) i sada već standardnu AUX utičnicu. Dakle, sve u skladu sa modernim tehnološkim tendencijama, pa tako više nema ni CD plejera koji polako odlazi u zaborav.

Interesantno rešenje je predstavljeno za informativno-zabavni sistem. Povrh centralne konzole nalazi se držač za smartfon gdje možete priključiti svoj telefon i koristiti ga za pristup „infotejnment“ sistemu. Nakon priključivanja uređaja ostaju vam dostupne funkcije handsfree poziva, pristup kontaktima na memoriji telefona, možete kontrolisati muziku i radio, koristiti navigaciju ali i dobiti informacije o automobilu ili čak savjete za ekonomičniju vožnju.

U unutrašnjosti ne manjka praktičnih pregrada. Tu su ostave za flaše (do 1 litra zapremine), čaše, mrežice u prtljažniku, potom prostor za rukavice ispred ispred suvozača, predviđena mjesta za ostavljanje telefona i jednu novinu, kišobran ispod suvozačevog sjedišta. Citigo ima na raspolaganju i asistenciju prilikom kočenja. Naime, Škoda je uvela sistem koji pomoću laserskog senzora na vetrobranu registruje moguće sudare i automatski počinje sa kočenjem (pri brzinama između 5 i 30 km/h). Senzor registruje automobile na razdaljini od 10 metara.

Motori

Citigo dolazi u ponudi sa tri već viđena jednolitarska trocilindarska agregata, dva benzinska i jednim CNG motorom. Svi su upareni sa petostepenim manuelnim mjenjačem, i imaju sistem za korišćenje energije koja nastaje kočenjem.

Benzinski motori isporučuju 60 odnosno 75 konjskih snaga, imaju prosječno potrošnju od 4,3 litar na kilometara, identičan maksimalni obrtni momenat od 95 nM na 3000 obrtaja, a razlike su u ubrzanju do „stotke“ do koje stižu za 14,4 odnosno 13,5 sekundi. Maksimalna brzina za verziju sa 60 ks iznosi 162 km/h, a za snažniji model to je 173 km/h. Sasvim zadovoljavajuće za ovu klasu!

CNG verzija daje 68 ks, do 100 km/h stiže za 16,3 sekunde, i ima emisiju ugljen-dioksida od samo 80 grama po kilometru. Osim što je ekonomičan ovaj motor je dakle i prijateljski nastrojen ka prirodi.

Rezime

Citigo ima sve što je potrebno za urbanu eksploataciju. U vrline motora sa 75 konjskih snaga imali smo prilike da se uvjerimo i sami pre par godina, štedljiv, a živahan. Mana je bio menjač, ali opet za cijenu prethodnog modela, teško da se išta može navesti kao ozbiljna mana.

Na restilizovanom modelu dopadljivo je rješenje za držač pametnog telefona koji preuzima i ulogu pristupa info-zabavnom sistemu. Zaista u duhu Škodine krilatice Simply Clever.

Uz atraktivniji i još praktičniji dizajn, a nadajmo se i dalje pristupačnu cijenu, Citigo je sigurno model koji ne treba zaobići ili olako shvatiti ukoliko tražite automobil u A klasi.