Spremite vozilo za ekstremno visoke temperature

Prvi toplotni pojasevi već su zahvatili naše krajeve, a paklene vrućine tek nam pristižu. Dolaskom visokih temperatura nastaju mnogobrojni problemi na vozilima, a gdje se oni najčešće javljaju i kako ih riješiti pitali smo stručnjake.

Slađan Jelača, automehaničar iz Banjaluke, rekao je da se prije svega treba prekontrolisati ventilator koji treba da hladi hladnjak.

"On obavezno mora biti ispravan na vrućinama. Potrebno je provjeriti da li rade obje brzine ventilatora, na mnogim automobilima on se ne uključi i zbog toga izbije voda i prokuva motor, a ventilator je tu presudan", rekao je Jelača.

Kako ističe, pored ventilatora treba sve detaljno pregledati i obavezno dosuti tečnost za rashlađivanje, jer se može desiti da posude tokom vrućina ostanu prazne.

"Treba provjeriti i sistem rashlađivanja na autu, klimu, sve komponente vezane za motor, nivoe tečnosti u autu i rashladnu tečnost u motoru, kao i pritisak u gumama, jer tokom vrućine može doći do pucanja gume", kaže Jelača.

Da vam ljeto i bezbrižne trenutke godišnjeg odmora ne pokvare problemi sa vašim automobilom, bolje je prevencijom preduhitriti i izbjeći potencijalne kvarove. Ukoliko se spremate za duži put po vrućini provjerite nivo ulja, jer vožnja u tropskim uslovima može zahtijevati njegovu češću promjenu.

Vrućina može biti kobna i po akumulator jer tečnost na akumulatoru može da isparava. Poželjno je kleme očistiti tako što ćete ih politi sa malo hladne vode. Budite sigurni da su filteri za klimu čisti i ne pretjerujte sa klimom.

Ranko Kotoraš, automehaničar iz Prijedora, kaže da su u toku ljetnih vrućina najčešći kvarovi na vozilima pucanje dotrajalih crijeva od vode, te da se većina tih pucanja dešava na vozilima zbog toga što sistem za hlađenje motora nije adekvatno održavan.

"U sistemu za hlađenje potrebno je da se nalazi antifriz ili permant, voda se ne preporučuje zbog toga što je tačka ključanja vode u sistemu mnogo manja nego tačka ključanja permanta ili antifriza", rekao je Kotoraš i dodao da zbog tog kuvanja dolazi do širenja crijeva i pucanja dotrajalih.

On ističe da su na novijim vozilima učestali kvarovi na klimauređajima i to većinom zbog same nemarnosti vozača, te zbog toga savjetuje da se klimauređaj servisira svake godine.

"U servis klime spada zamjena filtera klime, njena dezinfekcija, zatim zamjena ulja i freona u samom sistemu klimauređaja", pojasnio je Kotoraš.

Ako primijetite da skala pokazuje radnu temperaturu tako što prelazi na crveno polje instrument table najbolje zaustavite vozilo, ne morate gasiti motor i uključite grijanje na maksimalno kako bi se aktivirao ventilator koji hladi rashladnu tečnost. Ne otvarajte čep posude za tečnost, jer od pritiska može doći do eksplozije i opekotina.

Vrućine na kojima vozimo su nemilosrdne, pa kako nije lako nama, tako nije ni mašinama i zato stručnjaci savjetuju da se na vrućine djeluje preventivno.

Šta raditi ukoliko auto ostane na suncu predugo

Ukoliko niste uspjeli svog ljubimca parkirati u hladovinu, nakon izvjesnog vremena u samom vozilu može se očekivati i duplo veća temperatura od one napolju. Jedan od načina da zaštitite vozilo na parkingu od jakog sunca je i korištenje zaštitnih zavjesa i aluminijumskih folija kako ne bi došlo do deformacije plastike, štete na presvlakama i pucanja komandne table. Kako bi najbrže rashladili unutrašnjost svog automobila preporučujemo vam da otvorite jedan prozor, a onda zatvarate i otvarate vrata na drugoj strani.