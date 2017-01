Tesla počinje naplaćivati struju

Vlasnici novih Teslinih električnih modela, koji svoje automobila naruče poslije 15. januara, neće moći da koriste mrežu takozvanih "superpunjača" potpuno besplatno, kao što je to do sada bio slučaj.

Kao što je najavila u novembru, kompanija Tesla Motors počinje sa naplatom usluge upotrebe superpunjača.

Kako kažu u ovom proizvođaču luksuznih električnih automobila, riječ je o "maloj naknadi" koja će se naplaćivati nakon što vlasnici Teslinih modela potroše godišnji besplatni limit na brzim punjačima, koji iznodi 400 kWh, što je u prosjeku dovoljno za prelazak oko 1.600 km (hiljadu milja).

Pošto je godinama omogućavao kupcima da besplatno dopune baterije na superpunjačima - koji se najčešće nalaze duž autoputeva i drugih prometnih saobraćajnica - kako bi mogli da nastave vožnju na dugim putovanjima bez mnogo zadržavanja, Tesla je odlučio da prekine dosadašnju praksu.

Ova odluka dolazi uoči lansiranja novog, pristupačnijeg automobila na struju, Modela 3, koji bi trebalo da košta 30-ak hiljada dolara. S obzirom da je ovaj automobil u pretprodaji rezervisalo oko 400.000 potencijalnih kupaca, biće potrebno značajno proširiti mrežu superpunjača, kako bi se zadovoljile potrebe tolikog broja novih vlasnika.

Zbog toga će Tesla novac od naplate usluge superpunjača uložiti u nove stanice za brzo punjenje pogonskih baterija. Kompanija je detalje o plaćanju objavila na svom sajtu, a cijena će se određivati ili po kilovat satu električne energije, ili po minutu punjenja, u zavisnosti od zemlje ili savezne države u kojoj se punjač koristi.

Da bi vlasnici Tesla vozila stekli bolju sliku o tome koliko će ih koštati vožnja ako dopunu baterije obavljaju na superpunjaču, kompanija je objavila nekoliko primjera putovanja.

Tako će cijena vožnje od San Franciska do Los Anđelesa koštati oko 15 dolara ako vozač stane usput da dopuni bateriju na brzom punjaču, dok će tokom putovanja od Los Anđelesa do Njujorka vlasnik Teslinog električnog automobila morati da potroši 120 dolara na usputnim stanicama za punjenje. Kada je riječ o Evropi, cijena puta od Pariza do Rima iznosiće oko 56 evra.

Tesla trenutno ima preko 795 stanica sa superpunjačima u SAD i Evropi, a svaka stanica u prosjeku raspolaže sa 6-8 mjesta za dopunu baterija. Superpunjač je u stanju da tokom 30-minute dopune obezbjedi dovoljnu količinu električne energije za narednih 270 km vožnje.