Tom Henks dobija "peglicu"

Tom Henks je jedna od malobrojnih holivudskih zvijezda koja veoma čvrsto stoji na zemlji, a to je potvrdio i početkom godine kada je oduševljen "fićama" i "peglicama", okačio fotografije ovih automobila na svoj Twiter profil.

To je izazvalo oduševljenje tviteraša, a jedna 42-godišnja žena iz Poljske, Monika Jaskolska je pokrenula akciju prikupljanja novca da se Henksu pošalje jedan primjerak legendarnog modela FIAT 126p, prenosi b92.

Novac je ubrzo prikupljen, a sve je postalo mnogo zanimljivije kada se u sve umješala kompanija Carlex Design i preuredila ovu "peglicu".

Jedinstvena "peglica" bi trebalo da uskoro stigne do Henksa i to posredstvom nacionalne avio-kompanije LOT i to besplatno.