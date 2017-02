Toyota: Povoljniji uslovi kupovine uoči sajma u Beogradu

U susret predstojećem auto-salonu u Beogradu, Toyota je i ove godine pripremila specijalne sajamske uslove koji važe u mreži ovlašćenih prodavaca, a odnose se na uslove finansiranja i posebno pripremljene pakete opreme za pojedina vozila.

Za kupovinu modela Aygo i Yaris, na snazi je beskamatno finansiranje za iznose do 5.000 evra, za Corollu, Auris i Verso za iznose do 7.000 evra. Uz to, u ponudi Toyota finansiranja moguće je izabrati beskamatni kredit ili lizing.

Ovi uslovi finansiranja važe i za privatne kupce i za pravna lica.

Yaris u ovom trenutku „startuje“ sa cijenom od 9.990 evra, za verziju 1.0 VVT-i Luna sa 5 vrata, dok varijanta sa motorom 1.33 Dual VVT-i i paketom opreme Stella sada košta 11.190 evra, što je 2.780 evra niže od regularne cijene za ovako opremljeno vozilo.

Paket opreme Stella, između ostalog, uključuje klima uređaj, 7” ekran osjetljiv na dodir, kameru za vožnju unazad. Yaris je u ponudi i u specijalnom izdanju BiTONE (krov, prednji blatobran, maska i retrovizori su metalik crni). Dostupan je u tri boje: biserno bijeloj sa sivom unutrašnjošću, metalik crvenoj sa crnim enterijerom i metalik bronzanoj sa toplo sivim tonovima unutrašnjosti.

U cijenu, koja kreće od 13.490 evra, uključena je i metalik boja.

U novoj sajamskoj ponudi je i Auris 1.33 VVT-i Terra po cijeni od 12.990 evra.

Redizajnirana Toyota Corolla, sa motorom 1.6 Valvematic i paketom opreme Luna sada košta 15.990 evra, što je 1.510 evra manje nego u redovnom cjenovniku. U opremi ove verzije su, između ostalog, automatski klima uređaj, Toyota Touch 2 sistem sa 7 inčnim ekran u boji osetljivim na dodir, Bluetooth konekcija za telefoniranje i prenos muzike, kamera za vožnju unazad, tempomat.

Specijalni sajamski uslovi prodaje važe i za sve pogonske jedinice raspoložive u modelu RAV4 vozila s benzinskim i dizel motorima ili hibridnim sistemom, s paketima opreme Limited/Elegant/Executive, po prvi put se nude po istoj cijeni.

Akcija važi do kraja marta, za ograničene količine vozila.

(B92)