VW želi da prodaje milion električnih vozila do 2025. godine

Dok eho dizelgejta i dalje ozvanja, VW se trudi da zaboravimo da je TDI ikad postojao.

U novembru prošle godine, VW je najavio najveću promjenu u njihovoj istoriji, i sada su objavili da žele da postanu svjetski lider na tržištu elektičnih automobila.

Iako je to prilično samouvjerena izjava, Njemačka kompanija ima jasnu viziju kako da to ostvari – planiraju da prodaju ne manje od milion elektičnih vozila godišnje do 2025. godine.

Taj proces će početi 2020. kada će prva serija električnih vozila iz I.D familije modela biti predstavljena.

Ono što je interesantno jeste da su nove ambicije VW zapravo korak unazad u odnosu na njihove ranije planove. U novembru, predstavnici kompanije su izjavili da će u ponudi imati 30 potpuno električnih vozila do 2025. godine i da će godišnje prodavati od dva do tri miliona vozila.

Prvi električni automobil koji će se pojaviti na tržištu mogao bi imati veliki značaj za brend, kao što su ga imali Buba ili Golf, kako su rekli iz VW u septembru prošle godine u Parizu.

(Vrelegume.rs)