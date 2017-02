Volkswagen Touran najprodavaniji monovolumen Evrope

Volkswagen Touran je po prvi put postao najuspešniji monovolumen Evrope. Kao što je ugledna firma za istraživanje tržišta IHS Automotive ustanovila, Touran se u zaključenoj 2016. godini sa preko 112.000 novih registracija probio kao najprodavaniji monovolumen na evropskom kontinentu.

Najnovija generacija ovog svestranog talenta sa inovativnim sistemima podrške i infotainment sistema se prodaje u više od 40 zemalja širom svijeta. Zahvaljujući fold-flat sistemu preklapanja sedišta (sa maksimalno sedam mesta za sedenje i volumenom prtljažnika od 834 litra) Touran se smatra jednim od najvarijabilnijih višenamenskih vozila (MPV - Multi Purpose Vehicle) svih klasa.

Volkswagen je tek nedavno aktuelizovao jedan od najvažnijih sistema podrške Tourana: ACC (uključujući sistem nadzora okoline Front Assist i City funkciju kočenja u nuždi). Automatska kontrola rastojanja od sada pokriva brzine od 30 do 210 km/h (pre: 30 do 160 km/h). U kombinaciji sa mjenjačem sa duplim kvačilom (DSG) ovaj spektar ide od 0 do 210 km/h.

Sa sistemom ACC i DSG menjačem ovaj monovolumen se u saobraćaju sa čestim zaustavljanjima i kretanjima sada kreće gotovo automatski jer se u okviru granica sistema samostalno usporava do zaustavljanja i ponovo kreće.

U ostale karakteristike ovog porodičnog stručnjaka ubrajaju se tehnologije poput 3-zonskog Climatronica (visok kvalitet vazduha zahvaljujući aktivnom bio filteru) i sistema kamere "Car-Net Cam Connect" - ovde "GoPro®" kamera umjesto roditelja preuzima nadzor nad zadnjim delom vozila jer se slika dece snimljena kamerom prenosi na monitor infotainment sistema.

(Volkswagen.ba)