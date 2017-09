Volkswagen najinovativniji brend na sajmu u Frankfurtu

Čak četiri modela iz fabrike u Wolsburgu dobilo je različita priznanja. Arteon je proglašen za ,,Best of the Best’’ kao najbolje rangiran u kategorijama eksterijer i enterijer.

Volkswagen je osvojio nekoliko najprestižnijih nagrada na međunarodnom sajmu automobila u Frankfurtu.

Klaus Bischoff, direktor sektora dizajna, u ime Volkswagena primio je priznanje za ,,Najinovativniji brend 2017’’. ,,Plus X’’ nagrada je jedna od najprestižnijih svjetskih priznanja u oblasti tehnologije, sporta i životnog stila.

Kao dodatak ovoj nagradi, čak četiri modela iz fabrike u Wolsburgu dobilo je različita priznanja:

D. BUZZ postao je ’’Najbolje koncept vozilo 2017’’

Golf je osvojio nagradu za najbolje vozilo u svojoj klasi

Atlas nagradu za najbolje SUV vozilo 2017.

Arteon je postao najbolja limuzina 2017.

Pored ove nagrade Arteon je proglašen za ,,Best of the Best’’ kao najbolje rangiran u kategorijama eksterijer i enterijer proizvođača automobila u ovogodišnjoj trci za najbolji automobilski brend.

(NN/magazinauto.rs)