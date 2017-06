Volkswagen ne planira GTI verzije za svoju SUV gamu

Volkswagen je i zvanično odbacio ideju o GTI verzijama svojih SUV-ova.

No, pored SUV uzdanica, ni Passat neće poneti GTI značku. Tako je u razgovoru sa novinarima potvrdio jedan od čelnika Volkswagena, Herbert Dajs. Ovo ipak ne znači da nijedan Volkswagenov SUV neće dobiti sportsku verziju. Očekuje se da T-Roc crossover baziran na Golfu, dobije i "R" varijantu.



Što se tiče performantnih modela, Dajs je potvrdio da za sada neće biti širenja GTI portfolija, koji trenutno čine up, Polo i Golf. Pored toga, električni modeli koje VW planira takođe će imati svoje sportskije varijante, no one najvjerovatnije neće nositi GTI značku.

"Bilo bi daleko logičnije da nose GTE oznaku", bio je kratak Herbert Dajs, prenose Vrelegume.rs.



Podsetimo, najnoviji dodatak GTI familiji je novi Polo, koji ispod haube ima dvolitarski turbo benzinski agregat sa 200 konjskih snaga.