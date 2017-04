Za Ginisa: Najveća parada elektroautomobila na svijetu

Holandija je jedna od evropskih država u kojoj su električni automobili čest prizor na ulicama. Zbog toga i ne iznenađuje što je upravo u toj zemlji održan najveći skup električnih vozila na svijetu.

Iako predstavnici Ginisove knjige rekorda tek treba da potvrde da je ovaj događaja zvanično najveće okupljanje vozila na električni pogon na jednom mjestu, organizatori su saopštili da je na paradi održanoj na autoputu od Helmonda do Ajndhovena učestvovalo 746 električnih automobila i drugih vozila na struju.

Done! New record with e vehicles 746! pic.twitter.com/GDohx7GGoP

Među učesnicima bio je veliki broj Tesli, Nissana Leaf i Renaulta Zoe, ali su u značajnom broju bili prisutni modeli kao što su BMW-a i3 i Volkswagenova vozila na struju.

Kolona elektroautomobila paradirala je autoputem čije je jedan dio za tu priliku bio zatvoren za saobraćaj, a dužina kolone iznosila je 3,6 km.

Prethodno rekordno okupljanje vozila na struju održano je u Berlinu u maju 2015. a učestvovalo je 577 električnih automobila.

New #WorldRecord 746 #electricvehicles in NL https://t.co/FjtBvmMJgU; time for California to counter back!