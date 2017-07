Znate li koliko godina ima prosječan vlasnik Rolls-Roycea?

Kada pomislite na tipičnog vlasnika Rolls-Royce vozila, šta vam prvo padne na pamet? Ako mislite da je to stariji gospodin koji je živio dug i bogat život, griješite.

CEO Rolls-Roycea Torsten Miler-Otvos otkrio je da je prosječna starost vlasnika ovih automobila 45 godina. To je pad za 11 godina u odnosu na period od prije sedam godina.

Poređenja radi, BMW-ov prosječan kupac ima 50 godina, a Mercedesov 51. Bentleyjev 56.2 prema podacima iz 2014, ali taj broj je u proteklih nekoliko godina sasvim sigurno smanjen.

Uticaj mlađih na prosjek godina Rolls-Roycevih kupaca odlična je vijest za ovaj brend, pošto oni pokazuju potencijal da postanu vjerni korisnici u periodu koji se mjeri decenijama. Mlađi kupci takođe pomažu u poboljšanju imidža brenda, pošto niko ne želi da bude viđen kao proizvođač automobila „za matorce”.

Smanjenje godina prosječnog kupca RR-a jednim dijelom se desilo i zahvaljujući milionerima koji su to sami postali. Kako kaže Miler-Otvos: „To više nije naslijeđen novac. Većina onih koji su sami zaradili čine to kao mladi ljudi koji sami stiču bogatstvo, bilo da su to nekretnine, inženjerstvo, IT, industrija zabave, štagod.”

Kako bi privukao mlađe kupce, Rolls-Royce je predstavio Wraith, kao i Black Badge performansne varijante.

(Totalcar)