Alonso zbog Indijanapolisa preskače VN Monaka

Dvostruki šampion Formule 1 i vozač Meklarena Fernando Alonso najavio je da neće učestvovati na Velikoj nagradi Monaka krajem maja, već će se takmičiti na legendarnoj trci Indijanapolis 500.

Alonso na prve dvije trke Formule 1 u sezoni, u Australiji i Kini, nije uspio da ostvari plasman, a velike probleme je imao sa bolidom i tokom predsezonskih testiranja. Španac je odlučio da 28. maja ne bude u Monte Karlu, već u Indijanapolisu na čuvenoj trci, koja se vozi u dužini od 500 milja, odnosno 200 krugova.

On će voziti za tim Andreti autosport, u automobilu koji pokreće Hondin motor, a koji je brendiran kao Meklarenov.

"Veoma sam uzbuđen što ću učestvovati na 'Indi 500' trci. To je jedna od najčuvenijih trka u kalendaru motosporta, koja jedino može da se mjeri sa '24 časa Le Mana' i 'VN Monaka'. Zato mi je veoma žao što se neću takmičiti u Monte Karlu ove godine. VN Monaka sam osvajao dva puta, i imam želju da dođem do triple krune (Monako, Le Man i Indi 500), što je u istoriji uspjelo samo jednom čovjeku - Grejemu Hilu", objavio je svoj plan Alonso.

On je dodao da ne zna kada ću se takmičiti u Le Manu, ali da mu je to velika želja. Imam samo 35 godina i dosta toga je tek ispred mene", rekao je Španac.

Exited. I love RACING. I'm just a RACER. Indy 500 here we come!!!