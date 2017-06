Baton: Fetel je već kažnjen, idemo dalje

Prošlog vikenda na stazi u Bakuu, viđena je velika borba i trka puna tenzije, a glavni "krivci" za to bili su Luis Hamilton i Sebastijan Fetel.

Nekadašnji šampion Formule 1 Dženson Baton smatra da čelni ljudi F1 ne bi trebalo da idu dalje sa nekim sankcijama.

Fetel je kažnjen sa deset sekundi na trci zbog namjernog udaranja Hamiltona. Ovoj situaciji prethodio je drugi slučaj, kada je Luis Hamilton iznenada usporio poslije 15. krivine, a Fetel udario u njega.

"Bilo je zadovoljstvo gledati VN Azerbejdžana zbog visokog adrenalina i emocija. Fetel je udario nešto nenormalno, ali ne bi trebalo da bude kažnjen nego da nastavimo dalje. Vozač koji u maksimalnoj brzini izbaci drugog sa staze dobije manje od deset sekundi kazne vožnje kroz boks", kaže Baton.

Stjuardi Formule 1 su poslije trke utvrdili da nema dokaza da je Hamilton testirao kočnice poslije krivine, što je tvrdio Sebastija Fetel koji nije mogao da izbjegne kontakt.

Saslušanje FIA povodom incidenta je 3. jula, šest dana prije Velike nagrade Austrije.

Azerbaijan GP was a pleasure 2watch. Why? because adrenaline & emotions were high. What Vettel did was silly but he's been punished. Move on