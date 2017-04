Baton se vraća iz penzije, vozi u Monaku

Dženson Baton, šampion Formule 1 iz 2009. godine najverovatnije će voziti za Meklaren umijesto Fernanda Alonsa na Velikoj nagradi Monaka.

Alonso će propustiti trku u Kneževini da bi vozio Indijanapolis 500, uz kompletnu podršku Meklarena Honde.

Izvršni direktor Meklarena Zak Braun rekao je da britanski tim nije našao zamijenu za Alonsa. Ali, ne postoji druga ozbiljna opcija pored Batona, koji ima ugovor sa Meklarenom kao rezervni vozač. Iako je prošle godine u Abu Dabiju najavio da je završio karijeru u Formuli 1, očekuje se da će voziti na ulicama Monte Karla, osim ukoliko se nešto nepredviđeno desi.

Britanac je prvo u septembru prošle godine najavio da će pauzirati jednu sezonu, da bi se vratio 2018. godine. Međutim, poslije nekoliko nedjelja je otkrio da razmišlja kao da završava karijeru, iako po ugovoru koji je potpisao ima obavezu da uskoči u Meklaren ukoliko Alonso ili Stofel Vandorne ne budu mogli da voze.

Baton je na zanimljiv način reagovao na vijest da Alonso vozi na Indiju 500, objavivši tvit koji je glasio: "Zašto imam toliko propuštenih poziva?"

Why do I have so many missed calls?