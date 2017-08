Di Grasi - Dizajn bolida Formule E ne smije biti identičan onom u F1

Aktuelni šampion Formule E, Lukas Di Grasi, smatra da je veoma važno za šampionat da u petoj sezoni Formule E, dizajn ne prati ideje i izgled tradicionalnih bolida sa jednim sjedištem, kakvi se voze u Formuli 1.

Naime, šampionat električnih bolida će u novoj sezoni imati potpuno novi automobil uz dizajn koji će biti pun iznenađenja, bar je tako izjavio predsjednik FIA-e, Žan Tod. Konačna verzija novog bolida, za koju se očekuje da napravi iskorak u odnosu na koncept kojeg je predstavio Spark ove godine (na slici). Trenutni dizajn bolida FE umnogome podsjeća na one iz Formule 1, i takav je od 2014. godine.

Međutim, Lukas di Grasi smatra da se ne treba plašiti odstupanja od tradicionalnog dizajna u budućnosti. On zapravo smatra da je zatvaranje točkova mnogo efikasnije i da automobil izgleda više futuristički, i rekao je da je za njega poenta Formule E zapravo da sa električnim bolidom ide i adekvatan dizajn koji je nemoguće postići sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem, a da to sa trenutnim bolidima nije postignuto.

On je rekao da ima mnogo ideja, kao što je spajanje baterije sa difuzorom, hlađenje uz pomoć brzog strujanja vazduha ispod bolide, motori unutar točkova i slično.

On je izjavio i da je važno da se ne prave replike starih modela, već da je za seriju koja je i sama futuristička, moguće, uz pomoć tehnologije, napraviti futuristički automobil. On u potpunosti razume da su za aktuelni automobil morali da naprave neki kompromis, ali da to ne smeju da čine kada je riječ o budućnosti.

