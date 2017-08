Direktor Mercedesa iznenađen dobrim odnosom Hamiltona i Botasa

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da uopšte nije očekivao da će vozači te ekipe Luis Hamilton i Valteri Botas dobro sarađivati u šampionatu Formule 1.

U prethodne tri godine u Mercedesu nije bila prijatna situacija zbog zategnutog odnosa između vozača Luisa Hamiltona i Nika Rozberga. Oni su se borili za šampionsku titulu prošle sezone, uspješniji je bio Rozberg, koji je po osvajanju titule završio karijeru.

To je iznenadilo čelnike Mercedesa, koji su morali da traže novog vozača, pa su doveli Valterija Botasa iz Vilijamsa. Vozači Mercedesa se ove sezone odlično slažu i podržavaju jedan drugoga.

Volf je pohvalio Botasa jer je Finac po pitanju brzine na stazi vrlo blizu Hamiltona, ali je rekao da je iznenađen njihovim "harmoničnim odnosom".

"Valteri postiže rezultate kakve smo očekivali. Kada smo odlučivali koga ćemo angažovati, znali smo za njegove kvalitete. Na stazi je ispunio naša očekivanja i iz trke u trku je sve bolji, napreduje, što je lijepo vidjeti. Međutim, ono u čemu je prevazišao naša očekivanja, odnosno obojica, jeste način na koji sarađuju. Slažu se i poštuju na stazi, a čak i više van staze", rekao je Volf, preneo je Autosport.

"Čak je došlo do toga da je Luis u Silverstonu rekao da će voditi računa o njemu. Da li ste to prethodnih godina mogli da vidite u ekipi, da se vozači tako slažu? Odnos između Valterija i Luisa je potpuno drugačiji nego između Nika i Luisa. Sve je drugačije, a to utiče i na dinamiku u ekipi, pošto odnos među vozačima utiče negativno ili pozitivno na tim", dodao je Volf.

Mercedes ove sezone ne dominira Formulom 1 kao u prethodne tri godine, ali Volf misli da se ekipa dobro izborila sa izazovima.

"Mogu reći da sam zadovoljan. Da ste mi zimus ponudili da ćemo prije ljetne pauze pobijediti u šest trka i imati osam pol pozicija, prihvatio bih. Ali, bilo je teže nego što rezultati pokazuju, pošto smo imali nekoliko tijesnih trka sa Ferarijem. U Barseloni je Sebastijan (Fetel) bio zaista blizu Luisu, a u Sočiju i Špilbergu bio je blizu Valterija. Sve u svemu, bili smo dobri, s obzirom na brojne promjene", rekao je Volf.

U šampionatu vozača Fetel je prvi sa 202 boda, Hamilton je drugi sa 188, dok je Botas treći sa 169 bodova.

U konkurenciji konstruktora Mercedes je prvi sa 357, a Ferari je drugi sa 318 bodova.

Poslije mjesec dana pauze, naredne nedjelje nastavlja se takmičenje u šampionatu Formule 1, trkom za Veliku nagradu Belgije.