F1 ostaje bez Silverstona?

Najbrži cirkus na svijetu možda od 2020. godine zaobiđe legendarnu stazu zbog finansijske neisplativosti organizacije trka.

Vlasnici staze, Britanski klub trkača (BRDC) su pokrenuli klauzulu u ugovoru zbog toga što za organizaciju trke svake godine trpi velike gubitke.

Nekoliko godina unazad, Klub se suočavao sa gubicima mjerenim milionima evra, zbog čega su počeli da se vode razumom i stavili po strani strast prema sportu.

"Za nas nije finansijski održivo da organizujemo britanski Gran Pri pod trenutnim uslovima u ugovoru", kaže Džon Grant, predsjednik BRDC. Ugovor je potpisan prije sedam godina i trebalo je da trka bude organizovana svake godine do 2026.

Inicijalni troškovi organizacije bili su oko 13,5 miliona evra, da bi do 2026. godine narasli do 30 miliona evra.

"Podnijeli smo troškove od 3,1 milion evra 2015. godine i 5,4 miliona evra prošle godine i očekujemo sličan gubitak i ove godine. Došli smo do tačke gdje više ne možemo da dozvolimo da naša strast prema sportu upravlja našim glavama. To ne bi dovelo u opasnost samo BRDC i Silverston, nego i britansku zajednicu moto sprota koja računa na nas", navode iz Kluba trkača i dodaju da to ne znači da trke neće biti po svaku cijenu, ali da se uslovi moraju revidirati.

"Međutim, željeli bismo da pojasnimo, iako smo aktivirali klauzulu za raskid ugovora potpuno podržavamo promjene koju je Liberti tim (vlasnik Formule 1) napravio da bi poboljšao Formulu 1. Nadamo se da još uvek možemo da postignemo dogovor tako da osiguramo održivost i finansijsku isplativost budućnosti Velike nagrade Britanije i Silverstona u godinama koje dolaze":

Liberti tim namjerava da pomogne stazama i poveća im prihode. Na Silverstonu problema sa posetom nije bilo budući da je to jedna od najposjećenijih staza u kalendaru. Prošle godine je na njoj bilo 139.000 posetilaca, a sličan broj je bio i pretprošle godine.

U Formuli 1 smatraju da je nedjelja pred Veliku nagradu Britanije trebalo da posluži kao proslava značaja trke, te da bi raskid ugovora organizatorima donio samokratkoročne efekte. Nadaju se održanju trke.

Ako Silverston izađe iz kalendara Formule 1 posle 2019, to će biti prvi put poslije 70 godina da na nekada napuštenom vojnom aerodromu britanske kraljevske avijacije nema Velike nagrade Britanije.

