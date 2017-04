Fetel iskoristio glupost Hamiltona pa pokorio Bahreina

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel trijumfovao je na Velikoj nagradi Bahreina.

Nijemac je do druge pobjede u sezoni stigao ispred dva vozača Mercedesa, vicešampiona Luisa Hamiltona i Valterija Botasa, dok je Fetelov kolega Kimi Raikonen završio četvrti.

Prvih deset kompletirali su Rikardo, Masa, Peres, Grožan, Hulkenberg i Okon.



Botas je startovao sa prve pozicije i dobro krenuo. Poslije prve krivine Finac je odbio napade Fetala koji je prestigao Hamiltona. Međutim, poslije promjena guma Nijemca i izlaska sigurnosnog vozila zbog sudara Karlosa Sainca i Lensa Strola u 14. krugu, Fetel je uspio da dođe do prvog mjesta.



Vidjeli smo i veliku grešku Hamiltona, koja ga je na kraju koštala moguće pobjede. Naime, pred ulazak u boks, Britanac je svjesno napravio grešku i nepotrebno usporio, i tako blokirao Rikarda, nakon čega je kažnjen sa pet sekundi.



Ipak, Mercedes je na sredini trke povukao dobar potez, poslavši Botasa na promjenu pneumatika, što je učinilo Finca mnogo bržim. Na tu taktiku, Ferari je odgovorio slanjem Fetela u boks, što je Hamilton iskoristio da dođe do prvog mjesta. Poslije izalska iz boksa, Fetel je izašao isped Botasa, ali je imao 16 sekundi zaostatka za Hamiltonom, odnosno 11 zbog pomenute kazne Britanca.



Taktika Mercedesa je bila jasna, do kraja je ostalo bilo 20 krugova, a Hamilton je imao istrošenije gume, ali i 11 sekundi u odnosu na Nijemca.



Ipak, Mercedes nije htio da rizikuje da ide do kraja sa starim gumama, pa su poslali Hamiltona na promjenu guma u 41. krugu, a zbog kazne je ostao pet sekundi više u pit stopu. Britanac se na stazu vratio na stazu kao treći, devet sekundi iza Botasa i 18 iza Fetela.



Hamilton je poslije samo šest krugova uspio da dostigne Botasa i da se probije do druge pozicije. Do kraja je bilo ostalo deset krugova, a zaostatak je i dalje bio velikih, 10 sekundi. Međutim vicešampion iz prethodne sezone svaki je krug nadoknađivao oko pola sekunde i nadao se da će možda dostići Sebastijana.



Međutim, nije uspio da pripreti, pa je Fetel stigao do 44. trijumfa u sezoni. (B92)